胖子樂透總獎金779億 西班牙人樂翻天
〔中央社〕西班牙年度盛事耶誕節「胖子樂透」今天開獎，這項獎券獎金總額一向傲視世界，今年金額達23億歐元（台幣約779億元），總計有2500萬張彩券中獎，讓西班牙人在佳節前樂翻天。
英國「太陽報」（Sun）與法新社報導，每年耶誕節前發行的「胖子樂透」與其他彩券只產生少數大贏家不同，這種彩券意在分享財富，有數千萬張彩券中獎，可得到金額不等獎金。
西班牙今年第三季失業率高達18.9%，在歐洲聯盟名列第二高，僅次於希臘。胖子樂透讓全國發出難得的歡呼。
首都馬德里市希望大道（Paseo de la Esperanza）的一家國營彩券行福星高照，包辦1650張對中頭獎號碼66513的彩券，每張各得40萬歐元（台幣約1354萬元）。這些中獎彩券將為馬德里南區的中低階層社區帶來共約6億歐元（台幣約203億元）財富。
美聯社報導，對中頭獎的彩券通常會在全國各地的不同彩券行售出，但今年全都集中在馬德里這家彩券行。四個月前接手這家彩券行的老板拉莫斯（Augustin Ramos）自己也買到到一張。
幸運之神也慷慨灑下5600萬歐元（台幣約18億9672萬元）獎金，賜給南部農業地帶一個陷入困境城鎮的居民，當地有近1/3人口失業。
消息傳出，安達盧西亞地區（Andalucia）城鎮皮諾斯蓬特（Pinos Puente）的居民歡喜大肆慶祝。國營TVE電視台播出的畫面顯示，他們在街道上唱歌跳舞，相互擁抱，並噴灑香檳酒。
隸屬小黨左派聯盟（United Left）的鎮民代表卡皮亞（Carmen Capilla）透過電話告訴法新社：「買到中獎彩券的是低收入民眾，他們真的需要它。」
這些中獎彩券有許多正是由左派聯盟在皮諾斯蓬特的地方支部售出，其中有258張對中二獎，每張可得到12萬5000歐元（台幣約423萬元）獎金。
這些中獎彩券就為這個有1萬3000人口的小鎮帶來約3220萬歐元獎金（台幣約10億9061萬元）。小鎮的失業率高達29%，一年的預算才800萬歐元（台幣2億7095萬元）。
小鎮另有些中獎彩券是由地方彩券行或其他機構售出。鎮長麥迪納（Jose Enrique Medina）告訴法新社：「這對一個處境困難的小鎮來說是很大一筆錢。獎金分布很廣，由許多真的需要錢的家庭得到。」
頭獎幸運得主包括44歲的國營天然氣公司（Gas Natural）技工維拉弗德（Vicente Villaverde）。他表示：「我有個殘障的孩子，這會讓我們的生活好過一點。」他表示也會幫忙家裡的兄弟，其中有一人最近失業了。
馬德里一所老人安養院的多位老人和員工和也慶祝中獎，其中有些員工已合購同一號碼14年，如今終於中獎。一位員工透露，幸運中獎的同事都計畫償還貸款或是購屋。
在大選中連戰連敗的社會勞工黨（PSOE）也終於轉運，馬德里總部的黨工也贏得大獎。社會勞工黨在官方推特帳戶表示：「艱苦的一年有很棒的結尾。」
勞工黨去年12月在大選中落敗，今年6月重新選舉又敗給中間偏右的人民黨（People's Party），創下40年來最糟選舉結果。
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