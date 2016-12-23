IKEA櫥櫃壓死美3幼童 賠家屬5000萬美元
2016-12-23 01:04
〔中央社〕瑞典宜家家居（IKEA）販售的MALM系列櫥櫃，因重心不穩，在美國傳出6起因櫥櫃傾倒壓死幼童意外，代表3名死亡幼童家屬的律師說，IKEA將賠償這3名幼童的家屬5000萬美元。
法新社報導，和解協議除賠償金額外，IKEA另將以3名受害幼童名義，為每名幼童捐出5萬美元給救治他們的醫院，還要捐10萬美元給非營利的兒童安全組織夏恩基金會（Shane's Foundation）。
Ikea發言人證實這項「暫時性協議」。
美國消費品安全委員會（CPSC）6月表示，至少6名兒童因宜家家居櫃子傾倒慘遭壓死，宜家家居主動召回約2900萬個抽屜櫃和衣櫃。
宜家家居和消安會告訴「美國廣播公司新聞網」（ABC News），只要抽屜櫃和衣櫃沒有固定在牆面上就很容易傾倒，這類事故造成至少36名兒童被壓傷。
消安會表示，從1989年到今年2月止共有6童因此喪生，他們全都不到4歲。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- （花蓮）玉里、卓溪長照2.0啟動 人力仍缺
- 2年來最快！ 美國Q3成長率又上修至3.5％
- 新住民人口破萬 將協助投入就業
- 租約拒房客入籍 北市房東最高罰30萬
- 主場勇士難防 爵士難堪至極
- 聯合國官員籲菲國法辦總統 杜特蒂：白癡
- 明年有11.7萬戶交屋 降價求售不利房市
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 后里區農會租田 100元馬鈴薯隨你挖
- 星、加離岸風電團隊 插旗2風場
- 首屆坎城影后逝世 法總統哀悼讚傳奇
- 夢幻反應爐「文殊」成錢坑 日忍痛廢爐
- 曾入閣卡卡 鄭麗君心繫孩子福祉
- 多元化計程車 高雄月底率先上路
- 路燈移至靠山側 外木山景色更遼闊
- 國民黨中常會簽到人數 黨中央「拗」過半
- 屈臣氏明年衝550家店 業績估增1成
- 新銳攝影師掌鏡 伍佰花叢曬柔情
- 獨力寫出AI管家程式 札克柏格做到了
- ３大空頭夾擊 人民幣明年恐貶破７
- 谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加
- WTA台灣女網賽》21名百大球星爭后 李亞軒獲外卡
- 阿緯陪產12小時 見愛女淚崩
- 日男傳家茶碗送鑑定 竟是南宋古物
- 戲曲中心休館優化 明年10月開幕
- 華碩Zenbo機器人 首批限量168台
- 倒數3天～耶誕勾心禮
- 國際學伴相見歡 中華國小與台大外籍生一起搓湯圓
- 遭撤職榮譽大使 神力女超人批不公
- 一果堤外中繼市場未申准 北市府蒙頭做
- 新光三越台中中港店 打造饕客天堂
- 中市府交通數據豐 偕學界設研究中心
- 青木接朗神棒子 日本隊新一哥
- 每天躺床滑手機逾3小時 一個月後手拉不直
- 草鴞被毒死 環團籲滅鼠週別辦了
- 〈國際現場〉福斯同意召修8.3萬輛柴油車
- 醉漢空中鬧事 理查挺身制伏
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：IKEA櫥櫃壓死美3幼童 賠家屬5000萬美元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分