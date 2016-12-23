德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手

2016-12-23 00:38

〔中央社〕德國內政部長德梅齊埃（Thomas de Maiziere）今天表示，調查人員相信突尼西亞嫌疑人艾姆里（Anis Amri）「非常有可能」是19日柏林耶誕市集卡車攻擊的兇手。

德國當局正在搜捕艾姆里。

德梅齊埃告訴記者：「我們今天可以報告，我們獲得新的資訊，這名嫌疑人非常有可能是兇手。」

「在卡車駕駛室發現指紋，還有其他證據支持此一看法。」

站在德梅齊埃旁邊的總理梅克爾（Angela Merkel）說，希望兇手很快就能落網

德國媒體今天稍早報導，在攻擊柏林耶誕市集的卡車車門，發現艾姆里的指紋。