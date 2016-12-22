恆春西門發生罕見「墜城」 近20年首見

2016-12-22 23:19

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕恆春古城西門段今午2時許，發生一起首見的「墜城」案件，一名高雄林姓女遊客在西門城牆左側拍照時，因未注意城牆邊緣，墜落約4公尺內牆下，當場頭破血流，所幸經送醫後無大礙，目擊的當地耆老直說，「幾十年來未見過有人摔下城牆，遊客要小心！」

「聽到碰的一聲，沒想到有人摔下城牆！」恆春西門附近居民邊關心圍觀著摔傷婦人，邊議論紛紛這起前所未見的意外，恆春警消據報到場，發現婦人疑似多處骨折，花了近半小時固定後，送往恆春旅遊醫院急救，所幸沒有生命危險。

現場警消及目擊民眾表示，高雄53歲林姓婦人與家人到古城參訪，疑因為了拍照在西門左側內城牆後退取景，沒注意後方沒有圍欄，跌下約4公尺高的內城牆下，雖意識清楚，卻因疼痛及骨折無法動彈，頭部也有外傷不斷出血。

恆春旅遊醫院治療後指出，林姓傷者肩部及骨盆骨折，頭部有撕裂外傷，今晚轉至高雄長庚醫院治療，仍需持續觀察是否有腦震盪狀況，暫時沒有生命危險。

屏縣府文資所主任王文章說，遊客從城牆上墜落的事件，從未在縣府的文資記錄上發現，但縣府一直都有在城牆旁豎立「古蹟本體無護欄，觀景時請勿嬉戲、奔跑、攀爬、跨越城牆，以免危險！」的告示牌。

王文章表示，古蹟必須保持原有樣貌，不會因為這起「墜城」事件，進行任何護欄設施，但縣府針對恆春古城有「公共意外責任險」，傷者可向縣府文資所申報，由保險公司負責理賠相關事宜。

根據史料記載，恆春古城內牆高約1丈3尺4寸（約4公尺），清朝為禁止貧民跳下城樓自殺謀財，設有「嚴禁自盡圖賴碑記」，但自建城至近代歷史幾乎沒有墜落城牆的案件記載。