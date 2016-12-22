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墾丁岸邊有人撒網捕魚！ 警籲即時通報加速逮人

萬里桐笛鯛群壯觀。（黃開羽提供，記者蔡宗憲翻攝）

2016-12-22  23:14

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕繼幾天前有不肖民眾在漁港內潛水打魚，昨天上午有有男子在遊客眾多的萬里桐沿岸撒網捕魚，完全無視於國家公園近岸禁止獵捕的法令，保七總隊第八大隊據報前往，已經慢了一步，呼籲民眾發現違法儘速通報，以免錯過取締時機。

恆春半島近期是旅遊淡季，水上活動遊客減少，先是日前有潛水客與船帆石下網客險發生衝突，18日有專業潛水打魚人在港內獵捕，身上掛滿大型珊瑚礁魚類，擁有美麗笛鯛群的萬里桐，昨天也出現岸際撒網事件。

連續出現岸際違法獵捕事件，不少保育及潛水人士相當憤怒，多次拍照投訴，認為墾管處及保育警察執法不力，放任違法盜獵者「賺外快」，對守法漁民不公平，也傷害國家公園保育形象。

保七總隊第八大隊大隊長林冠廷指出，幾次違法盜獵案件，警方據報後都循網友拍攝地點前往查緝，但因為PO網時間都距離發生時間太久，員警永遠都慢了盜獵者一步，但仍會依線索找出違法者，依國家公園法開罰。

「第一時間打電話報案才能幫助掌握查緝時效！」林冠廷強調，保育員警人力有限，但有保育觀念的民眾無所不在，呼籲民眾墾丁發現類似盜獵或圍網，只要遠遠的蒐集證據，並立刻撥打08-8861331報案，員警才能即時逮捕不法盜獵者。

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  • 萬里桐昨發生岸際違法捕魚。（記者蔡宗憲翻攝）

    萬里桐昨發生岸際違法捕魚。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 山海港日前有盜獵者在港內打魚。（記者蔡宗憲翻攝）

    山海港日前有盜獵者在港內打魚。（記者蔡宗憲翻攝）

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