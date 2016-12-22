比特幣交易商遭駭損失5千萬 駭客自境外攻擊

專營比特幣交易的泓科科技公司，今年7月遭駭客入侵，負責人劉德正所持有市價超過5千萬元的2400枚比特幣遭竊走。（彭博）

2016-12-22 22:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕專營比特幣交易的泓科科技公司，今年7月遭駭客入侵，負責人劉德正所持有市價超過5千萬元的2400枚比特幣遭竊走，泓科科技發現後向調查局新北市調處檢舉，調查局經鑑識分析比對相關電磁紀錄，認定駭客透過「洋蔥網路」手法，經由烏克蘭、美國、法國、紐西蘭、匈牙利等10餘國境外攻擊，成功盜取員工帳號密碼後再登入將泓科之比特幣轉往國外。

新北市調處指出，近來世界各地發生多起駭客盜領比特幣案件，但因駭客利用「洋蔥網路」手法隱匿犯罪軌跡，導致難以追查，迄今尚無偵破案例，此案為台灣首件偵破案例。

台北地檢署今天指揮新北市調查處，兵分2路搜索涉嫌駭入泓科科技的中部某公司的黃姓及林姓資訊人員住處，約談黃、林2人，全案朝妨害電腦使用罪方向偵辦，漏夜偵訊中。