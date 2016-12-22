南檢成立專責小組」 加速嚴辦醫療暴力
2016-12-22 22:19
〔記者王捷／台南報導〕近年來醫療急診頻生暴力事件，威脅醫事人員人身安全，也影響民眾就醫權利。為防範急診暴力案件發生，台南地檢署在今年成立醫療專責小組，偵辦醫療糾紛，遇有醫療暴力發生時，由檢察官指揮警方介入，能從嚴、從速偵辦醫療暴力案件。
檢方強調，表示，醫療暴力可以分成兩個層面來探討，第一是醫師在面對患者時，常以高姿態來與民眾溝通，造成雙方有摩擦；第二層面則是國人因為健保制度便利、便宜，已經習慣到急診室就診，造成醫療人員負擔太大，病醫雙方的情緒在急診室裡都不太好，因此常出糾紛因此在103年已針對醫療法做修法，對於在醫療院所內施暴的民眾採非告訴乃論，也就是說在醫療院所對醫護人員施暴，不像過去判定的傷害罪，是告訴乃論。
依醫療法第24條、第106條規定，對醫事人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫足以妨害醫事人員執行醫療業務者，定有徒刑、拘役及罰金等罰則，檢警人員不待被害人提出告訴，依規定即可主動介入調查。台南地檢則是組成專案小組，讓施暴的嫌犯，能迅速受到法律制裁。
同時，檢方也強調，警方在第一線執勤時，能依據社會秩序維護法將涉嫌施暴的歹徒上銬、壓制並加以管束，嚇阻醫療院所內出現暴力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 不只聖多美？ 外交部：還有一個黃燈
- 自由談》禁演總鋪師，只因全國賽
- 環保署長視察林園廠 里長酸「空氣特別好」
- 英國防部18個月內 搞丟759台電腦
- 〈國際現場〉福斯同意召修8.3萬輛柴油車
- 長年參與飛彈研發 老來肺阻塞
- 舌根扁桃腺肥大 連吞口水都卡卡
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 大久保拍婚紗「愛逮丸」 代言旺保險套找上門
- 燦坤搭門號 家電0元帶回家
- 「台中林熙蕾」爆紅！ 攤車頻遭檢舉還被迫搬遷...
- 中國外交部︰歡迎回到一中 陸委會不滿︰走回對抗老路
- 陽信銀信評亮眼 今年獲利估新高
- 預算覆議未過 投26線拓寬卡關
- 燥熱體質吃羊肉爐 嘴破唇腫牙齦腫
- 雲嘉生活圈 張花冠：分家就是錯誤
- 小賈真皮草上身 挨轟秀下限
- 阿福飆速147 靠倪仔傳授「美」技
- 利用路面發電！法國啟用世界第1條太陽能道路
- 爆炸像空襲 「所有東西都著火」
- 關西》救四寮溪生態 里長找清大教授會勘把脈
- 遭撤職榮譽大使 神力女超人批不公
- 跨年、迎曙光 各鄉鎮活動一籮筐
- 關渡大橋八里往五股 研議塗銷禁行機車
- 年發電37億度 宏關電廠環評通過
- 《優質廟會》清水祖師常會會香聖典 不遶境沒陣頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Former defense official denied Singapore entry: report
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 證券行情表、證券表格
- 薑餅蓋鹽水八角樓 創意設計大賽奪冠
- 網紅歌手模仿帕華洛帝 網友：表情也太有戲
- 青創工坊開張 助青年返鄉創業
- 旗下強投未入經典賽 葉君璋︰考量國際賽實績
- 嘉藥贊助T-BIKE設點 台積電想跟進
- 自由廣場》評國軍體能測試標準降低
- 虎頭埤迎晨曦 元旦推搭船優惠
- 屈臣氏明年衝550家店 業績估增1成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南檢成立專責小組」 加速嚴辦醫療暴力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分