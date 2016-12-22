南檢成立專責小組」 加速嚴辦醫療暴力

2016-12-22 22:19

〔記者王捷／台南報導〕近年來醫療急診頻生暴力事件，威脅醫事人員人身安全，也影響民眾就醫權利。為防範急診暴力案件發生，台南地檢署在今年成立醫療專責小組，偵辦醫療糾紛，遇有醫療暴力發生時，由檢察官指揮警方介入，能從嚴、從速偵辦醫療暴力案件。

檢方強調，表示，醫療暴力可以分成兩個層面來探討，第一是醫師在面對患者時，常以高姿態來與民眾溝通，造成雙方有摩擦；第二層面則是國人因為健保制度便利、便宜，已經習慣到急診室就診，造成醫療人員負擔太大，病醫雙方的情緒在急診室裡都不太好，因此常出糾紛因此在103年已針對醫療法做修法，對於在醫療院所內施暴的民眾採非告訴乃論，也就是說在醫療院所對醫護人員施暴，不像過去判定的傷害罪，是告訴乃論。

依醫療法第24條、第106條規定，對醫事人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫足以妨害醫事人員執行醫療業務者，定有徒刑、拘役及罰金等罰則，檢警人員不待被害人提出告訴，依規定即可主動介入調查。台南地檢則是組成專案小組，讓施暴的嫌犯，能迅速受到法律制裁。

同時，檢方也強調，警方在第一線執勤時，能依據社會秩序維護法將涉嫌施暴的歹徒上銬、壓制並加以管束，嚇阻醫療院所內出現暴力。