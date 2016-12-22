曾因酒駕被吊照 男又在警局前酒駕撞車

事故現場右方就是金城派出所。（記者余衡翻攝）

2016-12-22 21:08

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區金城派出所前，昨晚7點多發生機車追撞事故，51歲孫姓男子因酒醉神智不清，騎機車在馬路上追撞44歲葉姓女騎士，車禍發生後兩人雙雙倒地，員警聽聞撞擊聲趕來幫忙，不料一查資料赫然發現孫男早因酒駕遭吊扣駕照，痛批他真是不知悔改。

警方調查，昨晚孫男騎機車載兒子去補習，獨自回程途中行經延吉街金城派出所前，幾乎沒有減速就撞上從巷口彎出的葉女，所幸兩人都僅是手、腳輕微擦傷，但經對孫男進行酒測，沒想到數值高達1.11毫克，還查出他過去就曾因酒駕遭吊扣駕照，竟然還敢再次酒駕上路，全案訊後依公共危險罪移送法辦。

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