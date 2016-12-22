大肚山大火進逼中油油庫 延燒3小未停

2016-12-22 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大肚區王田里，今（22）日傍晚5點左右發生大火，起火點距離附近2大油槽僅500公尺，火勢延燒3個多小時仍未停止，引起附近居民恐慌。

有網友在《爆料公社》貼出影片，大肚山大肚山成功嶺山區發生火災，而下方就是中油的油庫，離兩大油槽僅500公尺，火勢仍未完全撲滅。

不少網友留言驚呼不是不久前才剛發生大火，怎麼又燒起來了。也有網友留言：「龍井燒完換成功嶺燒」、「我家在油庫附近...」、「台中港目前有聞到，還以為船燒起來了」、「年尾近，好多事情發生...」