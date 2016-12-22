億圓富吸金案 檢調約談集團總裁女友 訊後請回

2016-12-22 20:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署與高雄地檢署聯手偵辦億圓富吸金集團案，檢調日前約談在億圓富集團擔任秘書、同時也是總裁陳子龍女友的Dora到案說明，訊後請回，自詡「台灣巴菲特」的陳子龍仍神隱，尚未拘提到案。

檢調調查，億圓富涉嫌以老鼠會、互助會、集點換商品及月領2％顧問費等手法，2年吸金87億元，涉犯銀行法，新北地院14日裁准收押集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟、秘書長吳必修、副總經理沈芳如，另4名分公司負責人各以10萬元交保。

據了解，已為陳子龍生子的Dora，坦承曾以祕書身分陪同總裁男友出席說明會，但強調自己是「公關祕書」，不清楚公司實際運作與業務，也不知道男友涉嫌吸金，指稱知道男友對外使用不同姓名，一下姓林、一下又改其他姓，不過一直都是以陳子龍的身分跟她交往，案發後才驚知陳子龍竟是化名，對男友現今行蹤無所知悉。