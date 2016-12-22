遭拒檢廂型車拖行200公尺 負傷女警這樣說…

2016-12-22 20:12

［記者陳恩惠／台北報導］「我只是要阻止他！」台北市今天下午發生一起有如電影終極警探的警匪追逐戰，郭姓男子駕著藍色廂型車拒絕攔檢並企圖逃逸，士林警分局後港派出所女警林雨漩為了阻止，頭、手伸入車內拔鑰匙、關電門，反而卡在車內，郭嫌車速超過50公里加速逃逸，林員被拖行200公尺，驚覺危險在路口自行跳下車摔傷，遇熱心機車騎士搭載追車，遭對方逃逸，所幸林員僅左手腳擦挫傷，目前正全力追緝可疑嫌犯中。

士林警方說，28歲的林雨漩留著一頭俐落短髮，是南投人，大學畢業之後在民間公司上班，擔任行政人員，後來見警察工作穩定、待遇較好，於是參加特考，是103年基特班畢業，今年元月分發後，到後港所任職，從警資歷尚未滿一年；與她一同路檢勤務的「學長」，是21歲警察專科學校正科32期生，去年10月畢業後，也分發到後港所任職，從警經歷剛滿週年，在今天的警匪追逐中，也因企圖拉開嫌犯的車門阻止，而將左手指拉傷。

女警林雨漩受訪說，當時正喝令郭男下車，對方卻不服，隨即想退後倒車，原先在廂型車後側進行警戒的警員王冠詠察覺不對，立刻上前要拉開駕駛座的車門，沒想到對方將車門上鎖，林員情急之下，頭手探入車內，伸手關電門、拔下車鑰匙，沒想到該輛舊款的廂型車因鑰匙孔長久使用，鑰匙掉落車內仍能繼續駕駛。

林員說，當時她的上半身仍卡在車裡面，沒想到郭姓駕駛卻仍強行開車，一路被拖行200公尺，由承德路5段直到4段、中正路口才掙脫摔落，當場造成左手肘及左膝蓋擦傷。

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