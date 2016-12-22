| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

立院26日審同婚議題 兩大團體陳抗警方交管

立院周邊交管範圍。（記者劉慶侯翻攝）

2016-12-22  19:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正一分局為因應26日上午立法院審議同婚議題，及台灣同志家庭促進會及護家盟團體，提前在26日0時至24時，分別申請舉辦「支持修改民法，爭取婚姻平權」、「反修民法 ，另想辦法」，等兩場集會活動，屆時可能會引發大規模陳情抗議，將針對立法院周邊道路實施交通管制。

警方表示，為確保行車安全，警方當日規劃兩階段交通管制作為如下：

【第一階段】
一、濟南路至鎮江街管制東、西向全線車道。
二、中山南路至徐州路管制南、北向快車道。
三、中山南路至徐州路管制南往北向慢車道。

【第二階段】
一、濟南路至林森南路管制東、西向全線車道。
二、濟南路至紹興南街管制東、西線車道。
三、中山南路、中山南路至仁愛路管制南、北向快、慢車道。

第二階段管制範圍。（記者劉慶侯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交管 同婚
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：立院26日審同婚議題 兩大團體陳抗警方交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.