立院26日審同婚議題 兩大團體陳抗警方交管

立院周邊交管範圍。（記者劉慶侯翻攝）

2016-12-22 19:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正一分局為因應26日上午立法院審議同婚議題，及台灣同志家庭促進會及護家盟團體，提前在26日0時至24時，分別申請舉辦「支持修改民法，爭取婚姻平權」、「反修民法 ，另想辦法」，等兩場集會活動，屆時可能會引發大規模陳情抗議，將針對立法院周邊道路實施交通管制。

警方表示，為確保行車安全，警方當日規劃兩階段交通管制作為如下：

【第一階段】

一、濟南路至鎮江街管制東、西向全線車道。

二、中山南路至徐州路管制南、北向快車道。

三、中山南路至徐州路管制南往北向慢車道。

【第二階段】

一、濟南路至林森南路管制東、西向全線車道。

二、濟南路至紹興南街管制東、西線車道。

三、中山南路、中山南路至仁愛路管制南、北向快、慢車道。