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警察慶生酒駕撞死賀客 遭免職、判刑

2016-12-22  19:13

〔記者楊國文／台北報導〕有2次酒駕紀錄遭判刑的新竹縣警局偵查佐戴元森，前年過42歲生日與友人在餐廳慶生，鄰桌李姓男子敬酒祝他「生日快樂」，戴男慶生會後竟酒駕，還意外撞死稍早祝賀他的李男，「戴男的生日竟成了敬酒賓客的忌日」，其酒測值高達0.91毫克，死者家屬痛罵「警察怎麼可以酒駕，還鬧出人命！」，警政署將他記2大過免職重懲，戴男認為免職處分太重，但台北高等行政法院認定戴男惡行重大，懲處適當，今判他判訴；可上訴。

戴男此件第3次酒駕，還致人於死的公共危險罪刑責，高等法院判他1年10月徒刑、緩刑5年，緩刑期間應從事240小時義務勞務。

竹東分局偵查隊偵查佐戴元森於前年9月22日過生日，晚上下班後與友人到餐廳喝酒慶生，被他撞死的李姓男子（42歲）從事房仲業，當時也在該餐廳用餐，因李男認識與戴男同桌的友人，還向戴敬酒祝福生日快樂，戴、李男雙方各自喝到約凌晨2時才先後離開餐廳，分別開車、騎車離去。

戴男滿身酒氣駕車從新竹縣竹東長安路往東行駛至新生路口時，直接撞上騎機車穿越新生路的李男，猛烈的撞擊力將機車撞得嚴重變形，李男送醫不治，戴男的轎車擋風玻璃、引擎蓋也都碎裂、凹陷，但人未受傷。

警方據報到場發現肇事者竟是「自己人」，當場測得戴男酒測值達零點九一毫克（酒駕標準值零點一五），李男經抽血換算酒測值也達零點八一毫克。戴男發現闖下大禍，嚇得臉色慘白，當晚被移送法辦，但檢方僅以5萬元交保候傳。

此事引發警政高層震怒，將戴男以「破壞紀律且情節重大」為由，記2大過處分免職。戴男不服打政訴訟，今仍被台北高等行政院判他敗訴。戴男酒駕外，直屬長官也受波及連坐處分，分局長遭記過，偵查隊長及直屬小隊長各記過2次處分。

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  • 新竹縣警局偵查佐戴元森2014年時酒駕，撞死在慶生時向他敬酒的賓客，圖為當時車禍現場。（資料照，記者王駿杰翻攝）

    新竹縣警局偵查佐戴元森2014年時酒駕，撞死在慶生時向他敬酒的賓客，圖為當時車禍現場。（資料照，記者王駿杰翻攝）

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