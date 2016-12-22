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淡水輕軌又出包！尖峰時刻驚傳輕軌鷹架倒塌

淡水輕軌鷹架倒塌在內側車道，幸未砸中人車。（記者曾健銘翻攝）

2016-12-22  19:00

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區淡金路淡水往三芝方向靠近金龍橋頭，今日傍晚6時許驚傳鷹架倒塌，據了解，現場為輕軌工程的施工鷹架，因不明原因倒塌在內側車道，所幸未砸中經過的人車，因現在正值下班的尖峰時刻，導致淡金路往三芝方向塞爆，淡水警方第一時間抵達現場疏導交通，稍早已查除，恢復全線通車。

據現場人員表示，當時疑似是聯結車經過時不慎勾到鷹架，導致鷹架倒塌在車道內側，但警方到場後並未發現肇事聯結車，相關單位已介入調查，倒塌原因仍待釐清。

鷹架倒塌在內側車道，警方在現場交管。（記者曾健銘翻攝）

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