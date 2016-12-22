淡海輕軌鷹架倒 淡金路往三芝方向恢復兩線通車

淡海輕軌鷹架掉落。（民眾提供）

2016-12-22 19:04

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海輕軌工程鷹架倒公落路面，淡金路往三芝、石門方向內側車道封閉，事發時該路段單一車道通車，警方人員在現場協助疏導交通。鷹架倒塌位置在接近國泰橋下附近。

目前尚無傳出人員受傷及車輛毀損，吊掛車前往現場排除狀況。

這是淡海輕軌繼大樑掉落、工程機具傾倒後，今年第三度發生意外。

目前現場狀況已排除，恢復兩線通車

更新時間：19:34