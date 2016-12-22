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大溪高中工程曾被檢出鷹架有缺失 挨罰6萬元

2016-12-22  19:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市大溪高中「教學圖資大樓新建及設備工程」施工時發生五死工安事件，該工程為教育局發包，於今年3月底開工，勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心曾於今年10月5日前往工地進行勞動檢查，發現施工鷹架交叉拉桿有缺口，恐造成工人墜落風險要求改善，10月14日前往複檢已經改善，但仍依法開罰6萬元。

北區職安中心初步調查發現，該工程昨天進行女兒牆灌漿作業時，因澆置管勾到女兒牆模板，導致模板裂開，未凝固的女兒牆崩塌，連帶造成鷹架與鋼筋坍塌，正在頂樓作業的5名工人跟著墜地，被埋在泥漿、石塊、鷹架與鋼筋下方而發生不幸。

北區職安中心指出，昨天的作業方式並無問題，過去也曾發生澆置管勾到模板工安意外事件，但並不多見，目前調查的重點放在發生異常狀況時，安全設施不足及作業單位應變能力不足問題。

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  • 大溪高中工程在今年10月，就曾被勞檢檢出鷹架有缺失而挨罰。（記者周敏鴻攝）

    大溪高中工程在今年10月，就曾被勞檢檢出鷹架有缺失而挨罰。（記者周敏鴻攝）

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