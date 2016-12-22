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法蝶年前倒閉 還欠廠商80萬 櫃姐也領不到資遣

2016-12-22  22:20

〔即時新聞／綜合報導〕法蝶寢具年節前突然倒閉，傳出還積欠廠商80萬元貨款，資深櫃姐恐連遣散費都沒有，新北市勞工局已準備依法裁罰，法蝶執行長蔡柏廷只說「請給我時間處理」。

綜合媒體報導，老牌法蝶寢具突然宣布12月31日終止營業，員工大感詫異，但今天仍到百貨據點崗位工作。資深法蝶櫃姐無奈表示，公司已經人去樓空，不但領不到12月薪水，恐怕也不會有遣散費，百貨業者則表示將協助法蝶員工轉任其他品牌工作。

新北市勞工局表示，法蝶寢具有29名員工，依法應於結束營業前60日通報大量解僱計畫書，但法蝶卻突然宣布倒閉，勞工局將依法裁罰，最高可處50萬元罰鍰，也呼籲法蝶員工向各地勞工局尋求協助。

《蘋果》報導指出，法蝶寢具的上游廠商聞訊前往法蝶五股總部，卻發現鐵門深鎖、一旁堆滿紙箱雜物，廠商表示10月時法蝶訂做一筆大單，請款時卻一拖再拖，「還有80萬元拿不到！」

對此法蝶執行長蔡柏廷並未正式回應，僅在通知中不斷表示抱歉，並說「該面對的責任我不會躲藏，請給我時間陸續處理後續的相關責任。」；蔡柏廷的老婆、法蝶創意總監宋可欣則在臉書回應中透露法蝶面臨經營及財務問題，不得不忍痛結束營業。

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  • 老牌法蝶寢具突然宣布12月31日終止營業，員工大感詫異，但今天仍到百貨據點崗位工作。（記者陳奕全攝）

    老牌法蝶寢具突然宣布12月31日終止營業，員工大感詫異，但今天仍到百貨據點崗位工作。（記者陳奕全攝）

  • 法蝶寢具年節前突然倒閉，傳出還積欠廠商80萬元貨款，資深櫃姐恐連遣散費都沒有，新北市勞工局已準備依法裁罰，法蝶執行長蔡柏廷只說「請給我時間處理」。（圖擷取自TVBS新聞）

    法蝶寢具年節前突然倒閉，傳出還積欠廠商80萬元貨款，資深櫃姐恐連遣散費都沒有，新北市勞工局已準備依法裁罰，法蝶執行長蔡柏廷只說「請給我時間處理」。（圖擷取自TVBS新聞）

  • 法蝶寢具年節前突然倒閉，傳出還積欠廠商80萬元貨款，資深櫃姐恐連遣散費都沒有，新北市勞工局已準備依法裁罰，法蝶執行長蔡柏廷只說「請給我時間處理」。（圖擷取自TVBS新聞）

    法蝶寢具年節前突然倒閉，傳出還積欠廠商80萬元貨款，資深櫃姐恐連遣散費都沒有，新北市勞工局已準備依法裁罰，法蝶執行長蔡柏廷只說「請給我時間處理」。（圖擷取自TVBS新聞）

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