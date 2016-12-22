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特警緝毒強力壓制 犯嫌束手就擒

2016-12-22  18:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊特勤中隊，今日凌晨3時25分許，執行中山區緝毒巡邏勤務，行經林森北路與長春路口，發現29歲許姓轎車駕駛行跡可疑，對方下車受檢中雖然相當配合，但車內卻充斥著『濃烈K他命燃燒味』。

警方瞥見車內發現排檔桿處有一個放置毒品的K盤，隨後又在許嫌外套內查獲K菸一根及K他命1小罐，許嫌見事敗露，竟意圖掙脫抗拒，特勤員警見狀立即強力壓制犯嫌，帶案偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 許姓嫌犯被警方強力壓制。（記者劉慶侯翻攝）

    許姓嫌犯被警方強力壓制。（記者劉慶侯翻攝）

  • 許姓嫌犯被警方解送返隊偵訊。（記者劉慶侯翻攝）

    許姓嫌犯被警方解送返隊偵訊。（記者劉慶侯翻攝）

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