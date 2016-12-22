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中國女遭撤銷台灣身分證 蛋洗戶政事務所

2016-12-22  18:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕嫁來台灣11年已取得身分證的中國福建應姓女子，日前遭前夫向移民署「自首」假結婚，屏東地檢署因追溯期已過裁定不起訴，但移民署調查兩人虛偽結婚屬實，兩人婚約「自始無效」，應女因此遭撤銷台灣身分證，喪失台灣身分的應女，今天上午夥同6名中華婦女聯合會工作人員到內埔戶政事務所怒砸雞蛋，被警方當場依侮辱公署罪現行犯逮捕。

47歲的應女在民國89年與台灣賴姓男子登記結婚，結婚後取得台灣身分證，但兩人感情生變，100年12月辦理離婚後，去年賴男再到移民署自首兩人是假結婚，屏東地檢署因追訴期已過予以不起訴處分，但移民署調查兩人虛偽結婚屬實，所以由戶政撤銷兩人婚姻登記，應女對判決提出行政訴訟及「確認婚姻存在」民事訴訟後，日前最高法院判應女敗訴，引起應女與聯合會人員不滿，到戶政事務所上演脫序行為。

「上班10多年來第一次遇到有人砸雞蛋！」戶政事務所人員被應女一行人突如其來的砸雞蛋舉動嚇傻，內埔戶政事務所也表示，他們是根據移民署調查結果，不起訴處分中的「虛偽結婚」而撤銷其結婚資格，「他們應該是找錯對象申訴了！」

在屏東開美髮店的應女，被撤銷身分後除了不能留在台灣，也沒辦法在台灣工作，對於之前的勞健保、保險等也都無效，屏東縣好好婦女權益發展協會也指出，除了移民署執行強制遣返，也可能讓應女成為在逃人口。

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  • 中國女爭不到台灣身分證，今天與友人前往屏東內埔戶政事務所砸雞蛋。（記者邱芷柔翻）

    中國女爭不到台灣身分證，今天與友人前往屏東內埔戶政事務所砸雞蛋。（記者邱芷柔翻）

  • 嫁來台灣11年已取得身分證的中國福建應姓女子，經移民署調查虛偽結婚後，撤銷應女台灣身分證。（記者邱芷柔攝）

    嫁來台灣11年已取得身分證的中國福建應姓女子，經移民署調查虛偽結婚後，撤銷應女台灣身分證。（記者邱芷柔攝）

  • 內埔鄉戶政事務所今天遭蛋襲，嚇壞所內職員。（記者邱芷柔攝）

    內埔鄉戶政事務所今天遭蛋襲，嚇壞所內職員。（記者邱芷柔攝）

  • 現場留下蛋洗痕跡。（記者邱芷柔攝）

    現場留下蛋洗痕跡。（記者邱芷柔攝）

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相關關鍵字： 侮辱公署 假結婚 戶政事務所 砸雞蛋 移民署 身分證
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