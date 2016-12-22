扮保全潛入江蕙胞弟住處？歹徒曾用相同手法犯案

2016-12-22 17:12

［記者黃捷／台北報導］58歲男子陳金標18日晚上闖入江蕙胞弟住處強盜，先毆傷江弟，又持螺絲起子、刀械割傷江蕙。檢警追查發現，陳嫌當天為順利潛入「楓丹白露社區」，疑似刻意裝扮成保全，江弟也供稱，在門內從貓眼向外看，誤認陳男是保全，才會開門。

檢警調查，陳嫌有強盜前科，過去就用過相同手法，變裝警衛騙取信任，接近被害人後下手，因此推測陳嫌這次也是刻意裝扮成保全，但陳嫌否認。