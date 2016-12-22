| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

扮保全潛入江蕙胞弟住處？歹徒曾用相同手法犯案

2016-12-22  17:12

［記者黃捷／台北報導］58歲男子陳金標18日晚上闖入江蕙胞弟住處強盜，先毆傷江弟，又持螺絲起子、刀械割傷江蕙。檢警追查發現，陳嫌當天為順利潛入「楓丹白露社區」，疑似刻意裝扮成保全，江弟也供稱，在門內從貓眼向外看，誤認陳男是保全，才會開門。

檢警調查，陳嫌有強盜前科，過去就用過相同手法，變裝警衛騙取信任，接近被害人後下手，因此推測陳嫌這次也是刻意裝扮成保全，但陳嫌否認。

廣告
  • 檢警調查，陳嫌有強盜前科，過去就用過相同手法，變裝警衛騙取信任。（記者王宣晴翻攝）

    檢警調查，陳嫌有強盜前科，過去就用過相同手法，變裝警衛騙取信任。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保全 江蕙 江蕙胞弟
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：扮保全潛入江蕙胞弟住處？歹徒曾用相同手法犯案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.