逮車手循線破機房 詐騙集團幹部竟都未滿20歲

2016-12-22 17:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方日前及時攔阻桃園一名婦人被騙50萬元，當場逮捕彭姓車手後，循線追查後方控制車手的機房也在桃園。昨日前往中壢將5名機房幹部帶回偵訊，但詳查5人身分，居然都未滿20歲，其中還有一名未滿18歲的賴姓少年。訊後依詐欺罪嫌將5人移送法辦，桃園地方法院也裁定5人羈押禁見。

基隆市警局刑警大隊偵四隊上個月破獲多起詐欺案件，及時攔阻被害人交付現金給假檢察事務官，循線追查許多案件上游都是由同一詐騙機房操控，便與刑事局電信偵查大隊組成專案小組，對該集團進行監控。

警方調查，該集團以集中住宿管理的方式控制車手，更擔心被「黑吃黑」或繳交贓款數目短缺，竟先要求車手執行任務前必須簽下本票作為抵押。

警方昨日見時機成熟，前往詐騙集團位於中壢的機房，將19歲的李姓幹部等5人逮捕到案。令偵辦人員驚訝的是，這批犯嫌都還沒有滿20歲，有些還是車手當久了被詐騙集團升官當幹部，訊後將5人移送桃園地檢署法辦。

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