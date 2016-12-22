戶政事務所來函才知戴綠帽 夫怒告妻判賠10萬

2016-12-22 17:24

〔記者王定傳／新北報導〕新北市王姓男子與趙姓妻子於去年2月離婚，但9月卻接獲戶政事務所來函催促辦理小孩出生登記，才驚覺妻子外遇，且趙女不肯透露生父是誰，氣憤提訴求償100萬，新北地院判趙女賠償10萬元，可上訴。

判決書指出，王男與趙女於100年間結婚，去年2月協議登記離婚，但趙女卻於去年9月產子，王男因接獲戶政事務所來函催促辦理小孩出生登記，才發現前妻產子，推算受胎時間，還在婚姻期間內，趙女堅不透露生父是誰，氣憤提告。

趙女主張，王男婚後常在外花天酒地玩樂，酒後口出穢言謾罵，從未用心經營婚姻，或盡人夫、人父之責，兩人於101年間分居，同年12月，王男因案遭判刑通緝，前年1月假釋出獄，仍惡性不改，變本加厲羞辱她，去年間，兩人終於協議離婚，且兩人已無婚姻關係，無配偶權可主張。

王男否認花天酒地、酒後口出穢言謾罵等指控，法官認為，趙女與外遇男嘿咻時，已侵害王男配偶法益，因次判賠10萬。