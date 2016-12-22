台中、苗栗情侶檔，聯手偷中、苗農機具

2016-12-22 17:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣31歲沈姓男子與台中市28歲潘姓女子為情侶，2人夥同25歲盧姓男子，涉嫌中、苗交界地區多起農機具竊案，苗栗縣大湖警分局經過1個多月偵辦，昨天深夜在台中市東勢區將3人逮獲，查扣大量農機具，及微量安非他命毒品，警方今天依竊盜、毒品罪嫌，將3人送辦。

苗栗縣大湖、卓蘭、公館等鄉鎮及台中市東勢、后里區，於11月起陸續發生工寮農機具失竊案，大湖警分局組成專案小組偵辦，經1個多月的調閱相關監視器、過濾分析後，鎖定沈男、潘女這對情侶，因2人居無定所，昨天深夜掌握2人行蹤後，前往逮人，一併查獲共犯盧男。

警方當場查扣鏈鋸、切割機、砂輪機、筆電、手錶及大批扳手、起子等手工具，並發現0.89公克安非他命毒品。

大湖警方表示，3人專挑偏遠山區工寮、住宅為下手目標，以闖空門或破壞門窗方式，侵入搜括財物與農機具，得手後伺機變賣換現，購賣毒品與生活花用，且連住處附近的街坊也不放過，令被害人恨之入骨。

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