| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

台中、苗栗情侶檔，聯手偷中、苗農機具

2016-12-22  17:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣31歲沈姓男子與台中市28歲潘姓女子為情侶，2人夥同25歲盧姓男子，涉嫌中、苗交界地區多起農機具竊案，苗栗縣大湖警分局經過1個多月偵辦，昨天深夜在台中市東勢區將3人逮獲，查扣大量農機具，及微量安非他命毒品，警方今天依竊盜、毒品罪嫌，將3人送辦。

苗栗縣大湖、卓蘭、公館等鄉鎮及台中市東勢、后里區，於11月起陸續發生工寮農機具失竊案，大湖警分局組成專案小組偵辦，經1個多月的調閱相關監視器、過濾分析後，鎖定沈男、潘女這對情侶，因2人居無定所，昨天深夜掌握2人行蹤後，前往逮人，一併查獲共犯盧男。

警方當場查扣鏈鋸、切割機、砂輪機、筆電、手錶及大批扳手、起子等手工具，並發現0.89公克安非他命毒品。

大湖警方表示，3人專挑偏遠山區工寮、住宅為下手目標，以闖空門或破壞門窗方式，侵入搜括財物與農機具，得手後伺機變賣換現，購賣毒品與生活花用，且連住處附近的街坊也不放過，令被害人恨之入骨。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方查扣鏈鋸、切割機、砂輪機、筆電、手錶及大批扳手、起子等手工具。（記者彭健禮翻攝）

    警方查扣鏈鋸、切割機、砂輪機、筆電、手錶及大批扳手、起子等手工具。（記者彭健禮翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 情侶檔 毒品 農具
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：台中、苗栗情侶檔，聯手偷中、苗農機具


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.