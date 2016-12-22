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沒有不景氣！春節最愛的白鯧 提前備貨了

2016-12-22  16:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕準備好了嗎？彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，年節必搶的白鯧，越到春節前越貴，每台斤都要上看1000元，區漁會提前備貨，幫消費者省下荷包！

陳諸讚表示，白鯧因為帶有吉祥寓意，所以是民眾年節的最愛，因此，區漁會透過提前備貨，採用冷凍海鮮禮盒方式來平價供應，禮盒還有明蝦、干貝；鮑魚與龍膽石斑魚片等等，每盒售價3000元，每年都賣得嚇嚇叫，在春節前1個星期就會賣光光，也無法再追加。

除了白鯧以外，烏魚子也是民眾年節的人氣選擇，陳諸讚表示，今年養殖烏魚產量比去年少，單片達7兩重更少，但區漁會「凍漲」，決定比照去年售價。

陳諸讚說，今年除非萬不得已，原則上都是「凍漲」，除了鮭魚因為病變，復育成數不高，價格從本月起稍微調漲，3公斤裝的漲100元；蒲燒鰻也因為成本問題，從本月起也調漲，也就是1公斤5尾裝調漲100元，來到1700元。

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  • 彰化區漁會總幹事陳諸讚（圖左二）強調，白鯧是年節家戶最愛的採購魚貨。（記者劉曉欣攝）

    彰化區漁會總幹事陳諸讚（圖左二）強調，白鯧是年節家戶最愛的採購魚貨。（記者劉曉欣攝）

  • 烏魚子也是民眾年節採買的人氣選擇。（記者劉曉欣攝）

    烏魚子也是民眾年節採買的人氣選擇。（記者劉曉欣攝）

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相關關鍵字： 年節食品 春節 海鮮 烏魚子 白鯧
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