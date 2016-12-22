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W命案傳播妹再出庭 釐清「群魔亂舞」現場

2016-12-22  18:09

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店爆發21歲郭姓女子命案，死因疑似為參與性愛派對吸毒過量，也疑似遭性侵、灌毒。由於郭女死前打給友人求救的電話錄音日前被媒體披露，郭女在錄音中描述派對現場「恐怖」、「群魔亂舞」，檢方今天特別再度傳喚傳播妹「將將」劉姓女子，要釐清派對現場狀況。

根據《蘋果日報》報導，劉女今天再度到台北地檢署出庭，檢方特別針對日前曝光的郭女錄音，向劉女釐清案發狀況。劉女日前初次應訊時，聲稱與郭女並不認識，在派對過程中，她注意到躺在床上休息的郭女突然大小便失禁、全身抽搐，大家才趕緊將人送醫，而對於郭女到底發生什麼事，她不清楚。

在日前曝光的錄音中，郭女向友人說，「你知道剛剛有多恐怖嗎？就是有個妹，她吃完半顆才剛吃完沒多久就吐了，結果她又吃，結果她就撞到牆，很嚴重。後來剛剛她又吃半顆，整個人抽筋，她整個人…就是她…就是已經到另外一個世界，就是群魔亂舞。」

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  • W飯店命案關係人劉姓女子（右）日前至台北地檢署應訊。（資料照，記者項程鎮攝）

    W飯店命案關係人劉姓女子（右）日前至台北地檢署應訊。（資料照，記者項程鎮攝）

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