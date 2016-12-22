郵寄零食至印尼 竟夾藏5萬多顆一粒眠

海關及航警局在航郵中心查獲近5.5萬顆「一粒眠」，並逮捕曾姓及陳姓（穿帽T者）嫌犯兩人，曾姓嫌犯被逮捕時還請求回家看看他剛出生的小孩。（記者姚介修攝）

2016-12-22 16:50

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場航郵中心海關及安檢人員，日前（12月19日及20日）在兩件送往印尼的快遞貨物中，查獲夾藏共5萬5千顆、近17公斤的第三級毒品芬納西泮（俗稱一粒眠），並循線逮捕兩名嫌犯，其中曾姓嫌犯悔不當初，被逮捕時，還求刑警希望可以回家再看剛出生的小孩。

海關及安檢人員於本月19日及20日執行航郵中心郵檢勤務時，發現其中2件以「餅乾」名義寄往印尼出口快捷郵件，影像極為可疑，於是拉下開箱檢查，紙箱內除放置洋芋片、科學麵等物品外，還發現以鋁箔包夾藏大量藥片，經送往松山機場航醫中心鑑定為第三級毒品芬納西泮（俗稱一粒眠），兩天查獲毒品，合計54810粒，重量為16點882公斤。

被逮捕曾姓及陳姓兩名男子，分兩天共同前往新北市板橋區2處郵局寄送共4件貨物，經航警局專案小組昨日派員前往新北市土城區2嫌共同租屋處附近埋伏守候，在晚間18時25分，將該2嫌拘捕到案並偵辦。

犯嫌應訊時供稱因需錢孔急，以每次新臺幣5萬元之代價幫友人寄送該貨品，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦，專案小組也將持續擴大追查幕後集團共犯。

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