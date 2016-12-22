| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

小小慢飛天使耶誕踩街 Q版萌娃社區送祝福

美善基金會小朋友，化身成小小耶誕老公公，到社區踩街祝福民眾平安喜樂。（記者蔡文居攝）

2016-12-22  17:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市美善基金會附設光明早期療育中心的12位小朋友，今天在老師及志工帶領下，個個化身成小小耶誕老公公，到光明早療中心附近社區踩街並送上甜蜜的糖果餅乾，提前祝福民眾平安喜樂。

小朋友們出發時，平常很照顧美善基金會的東區小東里黃貫中里長，也特別來到早療中心陪伴孩子們一同出發。第一站來到光明早療20年來的好鄰居東美裝潢行，老闆夫婦除了會與基金會一同陪伴高齡90多歲的蔡維道神父外，也準備好小禮物回贈給小朋友。

美善基金會光明早療中心王昭月主任表示，今年共有12位早療小朋友參與踩街，為讓發展遲緩的孩子融入社區環境，學習人際關係與社會能力，將戶外活動課程延伸，藉由節慶的連結，以實際情境讓孩子在歡樂氣氛下學會分享與愛。

美善基金會執行長吳道遠神父表示，美善是以服務發展遲緩嬰幼兒、心智障礙兒童及成人、弱勢家庭與老人為主要工作。美善基金會共有10大服務事項6個據點，每年自籌款需2000萬元，營運艱辛，希望大家繼續支持美善提供優質的服務。美善基金會服務電話06-2365328。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 慢飛天使 耶誕 耶誕老公公
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：小小慢飛天使耶誕踩街 Q版萌娃社區送祝福


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.