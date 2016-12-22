小小慢飛天使耶誕踩街 Q版萌娃社區送祝福

美善基金會小朋友，化身成小小耶誕老公公，到社區踩街祝福民眾平安喜樂。（記者蔡文居攝）

2016-12-22 17:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市美善基金會附設光明早期療育中心的12位小朋友，今天在老師及志工帶領下，個個化身成小小耶誕老公公，到光明早療中心附近社區踩街並送上甜蜜的糖果餅乾，提前祝福民眾平安喜樂。

小朋友們出發時，平常很照顧美善基金會的東區小東里黃貫中里長，也特別來到早療中心陪伴孩子們一同出發。第一站來到光明早療20年來的好鄰居東美裝潢行，老闆夫婦除了會與基金會一同陪伴高齡90多歲的蔡維道神父外，也準備好小禮物回贈給小朋友。

美善基金會光明早療中心王昭月主任表示，今年共有12位早療小朋友參與踩街，為讓發展遲緩的孩子融入社區環境，學習人際關係與社會能力，將戶外活動課程延伸，藉由節慶的連結，以實際情境讓孩子在歡樂氣氛下學會分享與愛。

美善基金會執行長吳道遠神父表示，美善是以服務發展遲緩嬰幼兒、心智障礙兒童及成人、弱勢家庭與老人為主要工作。美善基金會共有10大服務事項6個據點，每年自籌款需2000萬元，營運艱辛，希望大家繼續支持美善提供優質的服務。美善基金會服務電話06-2365328。