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已婚男暗戀五專同學 竟闖她房間裝針孔

2016-12-22  17:02

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的賴姓男子，暗戀李姓五專同學多年，自認李女也有交往之意，竟想監控她的交往狀況，趁載她回家時，取得李女鑰匙、感應磁扣等，7度闖進她香閨，甚至帶業者闖進她房內裝設針孔監視器，偷拍她臀部等私密照，去年8月間，賴男又私自潛入被李女撞個正著，報警處理，新北地院依侵入住宅罪及妨害秘密罪判刑10月及拘役40日。

判決書指出，45歲的賴男與李女原本是五專同學，兩人相識超過20年，賴男即使已經結婚，仍對李女有好感，且自以為李女也有交往之意，打算確認李女生活狀況及交友情形，去年8月間，趁載李女回家之際，取得她社區的感應磁扣及鑰匙。

去年8月20、24及25日，賴男趁李女外出之際，三度偷偷闖進她房間，8月26日，更帶業者前往勘查，準備安裝監視器，2天後再帶業者進屋，經業者建議，把煙霧檢測器線路剪斷，把針孔式監視器裝在裡面監控。

同年8月31日上午11時許，賴男再度進屋時，被李女撞個正著，李女嚇傻，調閱社區監視器畫面，並請監視器廠商檢測，才驚覺遭偷拍。

法官認為，賴男所為造成被害人心理壓力，對李女居住安寧危害非輕，參酌他犯後始終坦承犯行，並向被害人表示歉意，賴男因多年愛慕，為情所困，思慮未周犯案，判刑10月，另破壞煙霧檢測器部分，依毀損罪判拘40日，可上訴。

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  • 已婚的賴姓男子，暗戀李姓五專同學多年，7度闖進她香閨，甚至帶業者闖進她房內裝設針孔監視器，偷拍她臀部等私密照。圖為針孔裝置示意圖。（資料照，記者黃旭磊攝）

    已婚的賴姓男子，暗戀李姓五專同學多年，7度闖進她香閨，甚至帶業者闖進她房內裝設針孔監視器，偷拍她臀部等私密照。圖為針孔裝置示意圖。（資料照，記者黃旭磊攝）

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相關關鍵字： 侵入住宅罪 偷拍 妨害秘密 針孔
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