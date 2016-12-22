太驚險！廂型車拒檢竟「夾」女警 拖行200公尺

2016-12-22 16:27

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林警分局後港派出所1名林姓女警，今天下午和王姓學長在士林監理站前路檢，攔查可疑廂型車時，遭疑似通緝犯的男駕駛拒檢，欲駕車衝撞，女警伸手拔鑰匙阻止，反遭男子駕車逃逸，女警卡在駕駛窗囗遭拖行，驚覺危險在200公尺外跳下車，後經熱心民眾搭載追逐近1公里未果，警方正全力追緝中。

後港所說，幸好林姓女警僅左手及左腳挫傷，王姓男警則左手拉開車門時遭扭傷，目前2警無礙已在派出所休息，警方目前正循車號，全力追緝歹徒下落。