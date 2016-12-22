洛陽停車場加值機遭破壞行竊 警鎖定犯嫌追緝

歹徒用鐵撬破壞悠遊卡加值機。（記者劉慶侯翻攝）

2016-12-22 16:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市洛陽停車場內的悠遊卡加值機，月前遭一名頭戴藍白毛帽的男子破壞後偷走現金1萬多元，台北市警萬華分局調閱監視器，鎖定嫌犯駕駛的車輛，現查緝中。

警方表示，11月7日凌晨4時許，一名身穿深色上衣、長褲，頭戴藍白毛帽的男子，駕車進入洛陽停車場，隨後在悠遊卡加值機旁逡巡，假裝是要繳費，查看有無其他民眾，便拿出鐵撬桿敲開機器，將放有現金1萬多元的鐵箱搬上車後揚長而去，前後做案時間不到5分鐘。

停管處人員事後發現報警，檢測遭破壞的驗鈔模組修理完畢要價近35萬多元，歹徒則竊走收費箱內的現金約1萬多元。

警方調查，大台北市停車場內的悠遊卡加值機，從今年5月間至今，已發生10多起竊盜案，歹徒雖只竊取現金數萬元左右，但造成的財損卻高達數百萬元，警方目前已鎖定犯嫌行蹤追緝中。