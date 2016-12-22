等不到團圓飯 花蓮寒士尾牙宴前離世

2016-12-22 16:21

［記者王峻祺／花蓮報導］創世基金會花蓮分會今天中午邀請20名弱勢朋友提前圍爐用餐，不料其中一名高齡87歲的趙姓寒士，卻在清晨驟逝，社工一早接獲通知深感錯愕，不捨今年「團圓飯」多了分遺憾，強調將會協助家屬辦理後事，有尊嚴地送老爺爺人生最後一程。

連續舉辦27屆寒士吃飽卅尾牙活動的創世基金會，預計將在明年1月22日於全台16地同步「辦桌」，花蓮場則席開60桌，邀請數百名寒士、家屬一同前往中華國小用餐。

今年寒士尾牙認桌活動卻因景氣低迷，截至今日為止距離募款目標金額僅不到2成，花蓮知名飯店得知後，由副總經理徐茂斌代表捐出10萬元，並提前邀請20名弱勢朋友享受一頓團圓飯，但原本應邀出席的趙姓寒士一家4口，卻因87歲趙爺爺突然離世，獨留下四個空位。

創世基金會花蓮分會督導薛淑瑛說，本來團圓飯應有趙姓個案一家4口會來參加，但卻因趙爺爺凌晨突然發病不幸往生，導致無法前來，另還有個案因病就醫，讓今年尾牙宴多了幾分遺憾。

「人生無常，愛要即時！」她強調，社工在事發前一晚還與趙爺爺通過電話，轉述能與家人共吃團圓飯相當開心，不料一早卻接到家屬噩耗，讓分會氣氛十分低迷，除深感遺憾及不捨外，也將請社工加強寒冬關懷，並盼寒士及家屬務必好好保重自身健康。

薛淑瑛說，低溫特報也連帶影響景氣，因花蓮寒士人數不斷增加，期望社會大眾能在歲末寒冬時節帶給弱勢朋友一絲溫暖，讓這群社會邊緣人能有一頓溫飽的尾牙宴及一個充滿愛心的應急紅包。