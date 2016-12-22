鼎興詐貸案 帳房江美玉遭羈押禁見

2016-12-22 16:22

〔記者溫于德／台北報導〕檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸逾37億元案，上月依違反《銀行法》、詐欺取財等罪，起訴鼎興負責人何宗英及牙醫師等17人，昨再將目前在押的財務主管江美玉起訴，並具體起求刑25年；全案今移審台北地院，下午裁定羈押禁見。

江美玉開庭時，仍將詐貸罪刑推給同案在押被告何宗英，至於被控背信、重利與洗錢等罪刑，她同樣否認犯行，更爆出20幾年前就借何2億多元，也透露何與林姓女秘書曾有曖昧情，且曾遇上2次「仙人跳」，導致虧空公司20幾億元，但騙何妻是操作外匯失敗，此事何妻並不知情。

另就出入境一事，江美玉稱，自願返台接受調查，否則依照子女皆是澳洲公民，可依親達1年時間，強調是自願返台接受調查。她也不忘裝可憐提到，入所後血壓曾飆高至225，甚至達230幾，也有30幾年的重度憂鬱症，以及甲狀腺癌，在所內每逢凌晨3、4點，心臟會像馬達一般轉動，很不舒服，就盼能出獄返家。

蒞庭檢察官則說，江女入監後，檢方持續與所方保持聯繫，得知「被告在所內都沒事，但要出庭就稱病」情形；檢方另也提到，江在事發前已經保單交由兒女解約，顯示有高度逃亡可能，且江父、江的兒女與孫子均在澳洲定居，仍建議法官羈押禁見。

法官認為，江美玉明有涉案，卻否認犯罪，且檢方起訴顯示江洗錢嫌疑重大；再者，就江曾出境數月未歸，且家人均在國外，又解約保單變現得手的不法所得達台幣2億4327萬1000元，恐有逃亡之虞；第三，江也曾要求公司出納偽造假發票後作廢、並指示不要拿去報稅，後又曾在出國前將偽造牙科診所印章交給何男收藏，綜上足認有勾串共犯與湮滅證據之虞，因此仍裁定收押禁見。

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