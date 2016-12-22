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最愛你「弟弟」 小三鹹濕告白判賠30萬

2016-12-22  16:05

〔記者王定傳／新北報導〕新北市王姓男子與許姓女子搞外遇，王妻發現兩人床上親吻、十指緊扣照片，還發現兩人曖昧對話，如許女竟主動表示要拔掉避孕器，王擔心地問：「那以後怎麼避孕」，許甚至對王的「弟弟（指下體）」告白：「除了你弟以外嘴（最）愛你的腳」，新北地院判王、許兩人賠償30萬元，可上訴。

王妻提訴指出，她與丈夫於95年間結婚，育有三名子女，但日前卻在丈夫手機發現，丈夫與許女在床上親吻、半裸相擁、十指緊扣等親密照，不僅如此，兩人聊天記錄也很鹹濕，除以寶貝互稱外，許女還主動表示要「拔掉避孕器」，王聽聞後回說：「那以後怎麼避孕」。

王妻指控，丈夫沒有弟弟，許卻曾鹹濕地告白說：「除了你弟以外嘴愛你的腳」，就是指丈夫的「小鳥」，許女更逼她離婚，求償100萬。

對此，王男認為妻子所提的證據沒有證據力，許女則主張王妻所提證據，手段已逾比例原則，不具證據能力；法官查看王妻所提照片，發現王與許女互吻、搭肩，已逾越普通朋友分際，且曖昧對話內容，也可看出確有相當親密的男女私情往來，判賠30萬。

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  • 最愛你「弟弟」， 小三鹹濕告白判賠30萬。（情境照）

    最愛你「弟弟」， 小三鹹濕告白判賠30萬。（情境照）

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