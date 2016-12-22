北市東區商圈大樓火警 調查起火原因中

北市東區火警，消防人員搶救中（記者邱俊福攝）

2016-12-22 15:51

〔記者邱俊福／台北報導〕北市東區商圈忠孝東路4段一棟12樓的住商混合大樓，今天下午3時30分許，12樓頂加蓋房屋竄出火舌，濃煙密布，警消單位據報馬上到場疏散住戶與民眾，並清查樓層人員，幸火勢在近20分鐘後撲滅，沒有造成延燒與傷亡，目前消防局火場調查科人員正勘查起火原因中。

消防局表示，這次共動員消防車輛 17 輛、救護車輛 3 輛與人員 61 名，共疏散約50人，共有3名關係人，正深入了解失火原因。

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