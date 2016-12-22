女警盤查竟遭夾衣 趴引擎蓋被載逾2公里
2016-12-22 16:06
〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林分局後港派出所1名林姓女警，今（22日）中午1時許在承德路5段監理站前盤查1輛轎車時，因車上1男1女拒絕受檢，女警上前欲拔車鑰匙時警服遭車門夾住，嫌犯隨即直接駕車駛離，該名女警只好趴在引擎蓋上，一路被拖到重慶北路，才在大同區的重慶北路派出所前摔落車下，全程逾2公里。據悉，女警僅腿部受到輕傷，而警方目前仍循線追查嫌犯下落。
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