| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

女警盤查竟遭夾衣 趴引擎蓋被載逾2公里

2016-12-22  16:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林分局後港派出所1名林姓女警，今（22日）中午1時許在承德路5段監理站前盤查1輛轎車時，因車上1男1女拒絕受檢，女警上前欲拔車鑰匙時警服遭車門夾住，嫌犯隨即直接駕車駛離，該名女警只好趴在引擎蓋上，一路被拖到重慶北路，才在大同區的重慶北路派出所前摔落車下，全程逾2公里。據悉，女警僅腿部受到輕傷，而警方目前仍循線追查嫌犯下落。

廣告
  • 女警遭甩落的重慶北路派出所。（擷取自Google Map）

    女警遭甩落的重慶北路派出所。（擷取自Google Map）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女警 拒檢 盤查 通緝犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：女警盤查竟遭夾衣 趴引擎蓋被載逾2公里


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.