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泓科比特幣遭竊 檢調搜索約談2嫌

2016-12-22  15:04

〔記者錢利忠／台北報導〕專營比特幣交易的泓科科技公司，今年7月遭駭客入侵，該公司所持有市價超過5千萬元的2400枚比特幣遭竊走，台北地檢署今天指揮新北市調查處，兵分2路搜索位在中部某公司的黃姓及林姓資訊人員住處，約談黃、林2人，全案朝妨害電腦使用罪方向偵辦。

檢方調查，比特幣為虛擬貨幣，1枚比特幣現值約21000元新台幣。

今年7月，黃、林疑似以寄送電子郵件的方式，吸引泓科科技員工點擊網址，員工電腦中毒後，黃、林再入侵電子錢包，竊取裡頭2400枚比特幣，並將比特幣轉移到海外的電子錢包帳戶。

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  • 比特幣。（資料照，路透）

    比特幣。（資料照，路透）

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相關關鍵字： 比特幣 虛擬貨幣 駭客
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標題：泓科比特幣遭竊 檢調搜索約談2嫌


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