W Hotel案 小開朱家龍遭境管

2016-12-22 14:46

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦W Hotel郭姓女子猝死案，朱家龍先前到案時，稱自己在房間抽菸看電視，否認參與一切，但檢警發現郭女送醫時，身上有1件疑為朱家龍所有的「8XL」超大海灘褲；據悉，檢警為確保朱家龍日後能順利出庭，已通知全國各機場、海關、海巡等，對朱家龍境管。

境管是行政處分，限制出境則是刑事強制處分，遭通知境管者，若被海關發現企圖離境，將被海關留置。

郭女送醫時，著白色小洋裝，下半身則套上超大號海灘褲，綽號「將將」的劉女到案曾說，當時郭女失禁、內褲污穢，才順手拿起房內散置在旁的超大號內褲幫郭女套上，不清楚內褲是誰的。