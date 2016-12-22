毒蟲扔毒品到馬桶 警方忍臭徒手撈出

2016-12-22 15:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局刑警大隊日前追查黃姓男子涉嫌販賣毒品，前往追查，在嘉義市一間汽車旅館房內發現黃某行蹤，只見黃某匆忙衝進廁所，警方趕緊入內將他壓制，察看發現馬桶內有海洛因、安非他命等毒品，幸好黃某來不及按下沖水，保全各項證據，將他依違反毒品危害防治條例移送法辦。

嘉義縣刑大偵三隊接獲情資，黃姓男子自稱「可樂豬」，掩飾真實身分，在水上鄉、嘉義市交界賣毒，12月20日到嘉義市新民路一間汽車旅館追查，黃嫌見警方到場，緊張的衝進廁所內躲藏將毒品扔進馬桶，警方只好徒手從馬桶中將毒品一一撈出，共查獲海洛因毒品2小包共2.5公克、安非他命毒品1小包重3.6公克等及注射針筒等。

黃嫌說，發現警方到場時自知無法逃走，但想說可將毒品沖掉湮滅證據，但因警方動作快，時間不足，來不及按下沖水把手，相當無奈。

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