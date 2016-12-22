詐騙集團2洗錢中心被搗 硬碟急丟浴缸泡水滅證
2016-12-22 17:07
警方查扣大批中國銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕26歲男子劉秉彥涉嫌在桃園市、新竹縣分別成立詐騙集團的洗錢中心，提供將詐得的贓款，層層轉帳提領服務，刑事局偵七大隊第二隊今天宣布逮捕劉等12人，期間成員還將硬碟急丟浴缸泡水企圖滅證，警方初估該中心營運年餘，經手詐騙金額高達人民幣1億元以上，被害人不計其數。
警方表示，中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納於去年底，遭設於境外烏干達的詐欺話務機房佯裝中國銀行、公安、檢察等機關人員，詐騙人民幣1.17億元，造成中國史上單筆最大受騙金額，這些贓款由我國轉帳洗錢中心負責將款項層轉領出。
案經長期偵查，陸續破獲2個洗錢中心後，持續向上溯源，昨日在桃園及新竹地區一舉破獲劉嫌為首的2處轉帳洗錢中心。
警方調查，劉嫌為分散風險下設2處詐欺轉帳洗錢中心，並不斷於桃園市、新竹縣市四處流竄。而該洗錢中心，為長期鞏固客源，先行明定各項遊戲規則釐清詐騙資金凍結的責任歸屬，並提供客戶包含調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳等一條龍服務，且不斷與時俱進因應中國防堵詐騙所實施各項限制措施，由大量複製銀聯卡提領款項演化為透過中國支付平台管道洗錢，就是要以最快速、安全的方式將客戶詐騙資金領出。
男子劉秉彥等12人送辦。（記者邱俊福攝）
成員將硬碟等資料急丟浴缸泡水滅證。（記者邱俊福翻攝）
警方現場控制洗錢中心成員。（記者邱俊福翻攝）
警方搜索桃園機房。（記者邱俊福翻攝）
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