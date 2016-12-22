以火車代步逃避緝毒 「加藤鷹」栽了

2016-12-22 14:43

〔記者許國楨／台中報導〕葉姓藥頭為了讓下游藥腳容易辨識，取了一個與日本知名AV男優「加藤鷹」同名的網路通訊軟體綽號，且為了逃避查緝，刻意搭火車四處交易，警方掌握情資前天到台中火車站前埋伏，果見提著一大袋毒品現身的「加藤鷹」，起出重達4百多公克，準備用來分裝毒咖啡包的MDMA粉末，葉男當場認栽。

專責查緝毒品的台中市刑大偵二隊最近接獲情資，有毒販看準年輕毒蟲愛嚐鮮的心態，專門販賣二級毒品MDMA（搖頭丸）粉末，再將粉末分裝成新興毒品毒咖啡包販售牟取暴利，進一步經由毒蟲間進行交易的「微信」通訊軟體中，鎖定綽號「加藤鷹」的22歲葉姓藥頭涉嫌。

警方監控期間發現，葉男與23歲的程姓同夥為了掩人耳目，除了刻意以火車做為代步交通工具與毒蟲交易，就連與上游同為20歲的鄭姓、李姓藥頭拿取毒品並交付販毒贓款的地點也都選擇火車站，利用搭火車警方查緝不易的特性規避。

但魔高一尺道高一丈，仍被警方掌握整個販毒及運輸脈絡，警方前天見時機成熟收網，在台中火車站前埋伏，果見程男與提著一大袋毒品的葉男搭火車抵達現身，立即一擁而上抓人，當場在袋內起出重405公克的MDMA粉末9包、K他命2公克及販毒贓款79500元等證物。

警方同時間也在雲林斗南鎮逮捕鄭姓、李姓兩名上游藥頭到案，葉男警訊中供稱，為了讓下游藥腳容易辨識，才取了這個與日本知名AV男優「加藤鷹」同名的網路通訊軟體綽號，原以為此綽號響亮又好記，未料反因此樹大招風被盯上﹔警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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