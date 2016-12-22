住院醫師指示太早拔管 高院判醫院疏失賠546萬

2016-12-22 14:31

〔記者楊國文／台北報導〕謝姓男子因罹患惡性口腔癌腫瘤第三期到國泰醫院就醫，並進行切除腫瘤手術，但術後謝男被送至燒燙傷中心加護病房，卻僅由溫姓住院醫師看護，且逕行指示在不到24小時即拔管，且拔管後因腫脹因素造成謝男呼吸困難，亦疏於妥善處置，致他陷入重度昏迷而去世，家屬怒告求償，高等法院認定國泰醫院有疏失，今判應賠謝男父母和子女共546萬元；還可上訴。

謝男家屬指控，謝男6年前因右頰潰瘍傷口久未癒合，到國泰醫院看門診，經診斷為罹患惡性口腔癌腫瘤第三期，安排9天後進行「腫瘤切除併右頰淋巴廓清除術與局部皮瓣重建手術」，術後轉入燒燙傷中心照護，並非一般醫院常見的外科加護病房。

家屬指出，隔天上午，溫姓住院醫師在未會診耳鼻喉科或劉姓主治醫師的情況下，即直接指示替謝男拔管，雖然謝男一再向護士反應喉嚨腫漲無法呼吸，卻未獲立即處置，以至腦部缺氧受到嚴重傷害，呈重度植物人狀態，三周後，謝男因頰粘膜惡性腫瘤，大量出血合併休克死亡，有明顯醫療疏失，向國泰醫院求償。

國泰醫院主張，該院燒燙傷中心加護病房均符合醫療機構設置標準，且經主管機關核准可收治一般重症病患，而加護病房的值班醫師亦不需具備專科醫師資格，可由住院醫師擔任，該院提供謝男手術後照護處所和機制並無不當，劉姓主治醫師、溫姓住院醫師也無過失侵權行為。

高等法院審理認為，國泰醫院燒燙傷中心加護病房與外科加護病房的基本設備無異，不過，該院僅由溫姓住院醫師負責謝男的所有處置，並無配置專業主治醫師在場處理，且像謝男此類手術病人通常會留置24至72小時才決定是否拔管，溫姓住院醫師並未檢視謝男傷口、頸部狀況，並判斷有無其他原因出血造成腫漲情形下，僅在電話聯絡整型醫師後，即在不到24小時即指示拔管，致謝男呼吸困難，加上未妥善處置，以致急救失敗，造成他陷入重度昏迷而去世，今判國泰醫院應賠償謝男家屬546萬元。