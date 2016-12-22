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台東金樽港將招商 希望提供餐飲及手工藝品展售服務

2016-12-22  14:47

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府活化金樽漁港計畫啟動，將公告在外泊地土地公開招商，希望甄選出整合傳統漁業、觀光遊憩資源的企業投資。

農業處長許瑞貴指出，金樽港將招租的土地位在安檢所旁，面積約1公頃，主要希望經營餐飲及在地原住民手工藝展售區，權利金底價300萬元，每月租金依地價調整、約為5萬元，建設完成後營運權利回饋金為3萬5000千元，招商1期為20年，預估可為縣庫增加2000萬元以上收入。

農業處今年底前將公告招商內容，預計明年上半年規劃，下半年動工。

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  • 縣府希望活化金樽港，將招商提供餐飲及手工藝品展售服務。（記者張存薇攝）

    縣府希望活化金樽港，將招商提供餐飲及手工藝品展售服務。（記者張存薇攝）

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