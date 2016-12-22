男看護涉嫌猥褻女病患 還說「你太瘦了」 判1年

2016-12-22 14:22

〔記者項程鎮／台北報導〕台南柯姓男看護利用醫院女病患（甲女）全身無力，侵入病房3次，甲女以為是鄰床病患親友，請柯男幫忙塗護唇膏，柯男趁機親吻甲女，還隔褲子摸甲女下體和大腿內側，並說：「你太瘦了！」最高法院維持台南高分院見解，判處柯男1年徒刑確定。

判決指出，柯男被公司派到台南某醫院擔任病患照顧服務員，102年11月25日利用職務之便，在凌晨4點開始，3度進入甲女病房，甲女以為是鄰床病患親友，請柯男幫忙用凡士林塗抹嘴唇，柯男發現甲女全身無力、發聲不清，色心大起，先親吻甲女，再隔著褲子、紙尿布撫摸女方下體，後來還邊撫摸甲女大腿內側，邊說：「妳太瘦了」。

柯男坦承進入病房幫甲女塗抺嘴唇，但否認趁機猥褻，甲女表示，她雖然沒有力氣、四肢無法自主，但意識清楚，柯男確實侵入病房摸她下體與大腿內側，並說「妳太瘦了」。

台南高分院認為，柯男利用甲女傷病無法動彈，竟趁機猥褻，造成甲女心理傷痛和陰影，判處1年徒刑，上訴後被最高法院駁回。