大溪高中5死意外 遭疑趕工、鷹架支撐不足肇禍

消防隊員緊急將工人黃秀妹送醫。（記者周敏鴻攝）

2016-12-22 14:51

［記者周敏鴻／桃園報導］桃園市大溪區大溪高中新建圖資大樓工安意外，相關單位初步調查極有可能是壓送車操作失誤所致，但一名目擊的工人指，因工程趕工，用原來供工人走動的鷹架，支撐模板，鷹架支撐力不足，女兒牆才會坍塌。

工人指，當時他負責管制工地的進出，距離建築僅10餘公尺，先看到女兒牆往建築物外翻倒，接著看到站在5樓頂鷹架的王顯民，怕被坍倒的混凝土牆壓住，就縱身跳下，卻不幸頭部先著地，儘管10多分鐘就被送到醫院，仍然不治。

他還說，前一天就曾有工人看過鷹架後，質疑鷹架的支撐力可能不足，卻沒人理，沒有加強鷹架的支撐力，就進行灌漿作業，才會發生意外，希望檢方一定要深入調查。