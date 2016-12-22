漁船走私K他命80公斤 神明暗助破案！

2016-12-22 14:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢調警昨晚查獲一艘東港籍漁船涉嫌走私80公斤K他命案，但讓人嘖嘖稱奇的是，緝毒幹員竟是擲筊問出毒品藏放位置，破案過程有如神明暗助。

調查局南機站和刑事局南部打擊犯罪中心、海巡單位聯手查緝毒品走私案，21日晚間搭海巡艦艇出海，於小琉球外海登上1艘東港籍漁船檢查未果，黃姓船長堅決否認船上有毒品，

專案人員不相信，將漁船拖回海巡五隊位於旗津的碼頭，南機站一名篤信神明的緝毒幹員當場擲筊請示神明，結果擲筊問出「毒品就在船艙中間位置」，專案人員大膽破壞船艙，果然於駕駛座密窩起獲80公斤K毒，在場同事莫不直呼:「好神。」

經漏夜清點，船艙夾藏的K他命毒品數量有57包，總重近80公斤，零售市價約4億8000萬元，可供24萬人次吸食。緝毒人員當場逮捕黃姓船長，也拘提黃姓船東及陳姓同夥到案。另有貨主未到案，專案小組正全力追緝中。

這起毒品走私案雖然破得漂亮，但卻扯出疑似洩密憾事。今天凌晨就有網友在臉書「爆料公社」，貼出檢、調、警及海巡查獲這件毒品案的消息及現場搜索照片，當時專案人員僅逮獲黃姓船長等3嫌，幕後貨主可能因此聞風逃逸。

對此，雄檢表示，將追查有無公務員洩露偵查秘密情事。