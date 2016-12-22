業者招待赴中國喝花酒 新北工務局官員被彈劾

2016-12-22 13:47

〔記者林良昇／台北報導〕新北市工務局前簡任技正王灌民接受有業務往來的業者招待至中國深圳等地喝花酒，且皆未向所屬機管申請赴中國，期間核准該業者多起使用執照申請案，違反相關法令，監察院今通過彈劾案，彈劾王灌民，移送公務員懲戒委員會。

監院表示，王灌民於101年至103年間任新北市工務局10職等簡任技正，期間多次接受有業務往來的業者招待，赴中國深圳及國內中部地區打高爾夫球、唱歌娛樂，期間並核准該業者多起使用執照申請案，且其2次赴中國均未向所屬機關申請。

監院也指出，王灌民也與該業者將其女兒不實任職於該業者建築事務所薪資計入該所薪資支出，以申報綜合所得稅，並於101年間持不實扣繳憑單及服務證明，申請獲得中華郵政的購屋優息貸款。

監院表示，王灌民甚至於102年間，知悉有業務往來的業者與人合資購買土地興建住宅大樓販售，竟要求讓售股份並交付投資金。

監委表示，王灌民違反公務員服務法、新北市政府員工廉政倫理規範、及簡任第十職等未涉及國安機密公務員赴陸作業要點規定，依法彈劾。

王灌民等官員集體收賄，新北地檢署已以貪汙等罪嫌起訴多名官員，甚至痛批官員是「一手摸奶一手發照」。