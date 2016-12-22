| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 社會

南向大斬穫！高雄大學一口氣與印尼28校締盟

2016-12-22  14:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學國際事務處國際長丁一賢日前受邀赴印尼參與國際研討會，並與全印28所高等學校簽訂合作備忘錄。

丁一賢同時受邀參與ADRI（Ahli Dosen Republik Indonesia，印尼共和國專家與講師協會）舉辦的國際研討會擔任大會主講者，發表主題為「社群媒體時代下的知識管理（Knowledge Management in the Era of Social Media）」，此次大會聚集超過兩百位印尼各大學的校長、講師與專家與會。

簽訂合作備忘錄的學校分布非常廣泛，包括峇里島、龍目島、泗水、萬隆、蘇門答臘以及加里曼丹各地都有學校加入、堪稱高大在新南向的重大斬穫、加上之前已經與高雄大學簽約的印尼高校、目前總數已經達到30所。

丁一賢表示，高雄大學一直以來積極在東南亞布局，例如越南已經深耕十年以上，泰國也在四年前開始積極耕耘，這次與印尼多所學校簽訂合作協議，可見未來印尼將成為高大南向的一個重要基地。

丁一賢更表示，這是台灣與印尼高校合作的第一步，未來雙方就交換生、共同研究，分享與移轉台灣高校經營的經驗，一步一步踏實地開始深入的討論與合作。

廣告
  • 高雄大學國際長丁一賢（左二）與尼印28所高等學校簽訂合作備忘錄。（記者蔡清華翻攝）

    高雄大學國際長丁一賢（左二）與尼印28所高等學校簽訂合作備忘錄。（記者蔡清華翻攝）

  • 堪稱高大在新南向的重大斬穫。（記者蔡清華翻攝）

    堪稱高大在新南向的重大斬穫。（記者蔡清華翻攝）

  • 研討會聚集超過兩百位印尼各大學的校長、講師與專家與會。（記者蔡清華翻攝）

    研討會聚集超過兩百位印尼各大學的校長、講師與專家與會。（記者蔡清華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印尼 合作備忘錄 教育合作備忘錄 新南向政策 高雄大學
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：南向大斬穫！高雄大學一口氣與印尼28校締盟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.