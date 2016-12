南向大斬穫！高雄大學一口氣與印尼28校締盟

2016-12-22 14:04

〔記者蔡清華/高雄報導〕高雄大學國際事務處國際長丁一賢日前受邀赴印尼參與國際研討會,並與全印28所高等學校簽訂合作備忘錄。

丁一賢同時受邀參與ADRI(Ahli Dosen Republik Indonesia,印尼共和國專家與講師協會)舉辦的國際研討會擔任大會主講者,發表主題為「社群媒體時代下的知識管理(Knowledge Management in the Era of Social Media)」,此次大會聚集超過兩百位印尼各大學的校長、講師與專家與會。

簽訂合作備忘錄的學校分布非常廣泛,包括峇里島、龍目島、泗水、萬隆、蘇門答臘以及加里曼丹各地都有學校加入、堪稱高大在新南向的重大斬穫、加上之前已經與高雄大學簽約的印尼高校、目前總數已經達到30所。

丁一賢表示,高雄大學一直以來積極在東南亞布局,例如越南已經深耕十年以上,泰國也在四年前開始積極耕耘,這次與印尼多所學校簽訂合作協議,可見未來印尼將成為高大南向的一個重要基地。

丁一賢更表示,這是台灣與印尼高校合作的第一步,未來雙方就交換生、共同研究,分享與移轉台灣高校經營的經驗,一步一步踏實地開始深入的討論與合作。