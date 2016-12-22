台中沙鹿區電腦電器回收廠火警 濃煙瀰漫

沙鹿區和睦路一家電腦電器回收廠發生大火，現場濃煙密佈。（蔡坤地提供）

2016-12-22 13:48

〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿區西勢里和睦路三段1家電腦電器回收廠，近午時突然悶燒，發出濃濃黑煙，清泉消防隊獲報趕到現場灌救，很快控制火勢，幸無人傷亡，當地里長蔡坤地土示，回收廠主要回收電腦及電器等，可能是在處理電線時，因溫度較高，加上太靠近油漆等物品，火勢才一發不可收拾，消防局第四大隊表示，起火原因還有待進一步調查。