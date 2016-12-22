迷航毒犯撞警再自撞圍牆 警甕中捉鱉

2016-12-22 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕有多項毒品刑案紀錄的林姓男子攜毒開車外出，因車速忽快忽慢引起巡邏員警起疑攔查，林男因心虛唯恐遭查緝，不僅拒檢還直接衝撞員警後盲目的在巷內竄逃，隨即因車速過快自撞民宅圍牆橫在巷內動彈不得，警方見狀沿後追捕棄車逃逸的林男到案，依毒品等罪嫌送辦。

警方指出，25歲林男前晚開車行經北區進化北路時，因車速忽快忽慢引起巡邏行經的第二分局育才派出所警員李俊鋒、伊遠奎注意直覺可疑，員警不動聲色尾隨到力行路52巷口，見該車疑似走錯路在巷內準備要迴車時立刻下車攔查。

此時林男不僅拒檢還直接開車衝撞李員，造成李員左膝紅腫擦傷及警用機車受損，接著該車又盲目的在巷內竄逃，伊員見狀繼續追捕該車，還來不及通報攔截圍捕，自小客即因車速過快，逃不到100公自撞自強街29巷的民宅圍牆及路邊停放的機車，整部車就這樣橫在巷內動彈不得。

因自撞導致右下巴骨折的林男顧不得疼痛隨即棄車逃逸，伊員則跨越該車緊追在後，追捕了30公尺將林男壓制逮捕，當場在車內起出重20多公克的毒咖啡包4包，以及重30多公克的5小包K毒。

林男警訊中供稱，當時因身上攜帶毒品，突然看到警察出現在眼前，一時間頭腦一片空白，才會下意識開車向前衝撞想要逃避查緝，警方則在訊後將全案依妨害公務罪及毒品罪嫌送辦。

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