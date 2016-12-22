男子亂倒廢棄物 警方逮1人送辦

2016-12-22 13:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮聯港派出所於20日接獲民眾報案，指出台一線路邊被傾倒廢棄物，警方調閱監視器後鎖定50歲吳姓男子，今天訊後依為違反廢棄物清理法送辦。

警方調查，吳男駕駛部藍色自小貨車，在19日晚上21時50分將車上滿滿的廢帆布倒在台一線北上115K路段旁，行徑誇張，民眾第二天發現後立刻報警緝凶。

吳男完事後，立刻開車沿著福爾摩沙高速公路後龍交流道北上揚長而去，但是由於吳男經過被倒置廢棄物路段後車上貨物就全都憑空消失，明顯嫌犯就是吳男，警方立刻連夜追緝。

吳男供稱，自台北市一路載運廢棄物南下，抵達案發地點後，眼見四下無人，便大膽將廢棄帆布棄置後逃逸北上，不過吳男一直不肯交代背後是否有集團犯案，訊後依法移送。